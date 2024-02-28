Юношеский турнир "За Россию. За президента. За самбо" посетят многократные чемпионы мира

Соревнования пройдут 1 марта в Гатчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. На региональный юношеский турнир "За Россию. За президента. За самбо" приедут многократные чемпионы мира по этому виду спорта. Он пройдет 1 марта 2024 года в Гатчине, рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС трехкратный чемпион мира, заслуженный тренер России, президент Федерации самбо СЗФО Антон Новиков.

"Приедут выдающиеся спортсмены: [заместитель министра спорта РФ, двукратный чемпион мира по самбо] Игорь Сидоркевич и [двукратный чемпион мира по самбо] Тагир Абдулаев. Из поколения молодых спортсменов будут Сергей Кирюхин и Денис Гольцов. Возможно, приедет [Тагир] Хайбулаев, олимпийский чемпион по дзюдо. Судейскую коллегию составят судьи международной и российской категории", - рассказал Новиков.

Турнир пройдет среди юношей 12-14 лет. Участниками станут спортсмены из школы "Самбо-70" (Москва), а также лучшие самбисты школ Северо-Западного региона: из Новгородской, Псковской, Мурманской и Ленинградской областей. Всего заявлено 200 участников, из Ленинградской области будет около 60 спортсменов.

"За призовые места спортсмены и тренеры получат денежные премии, а за первое место спортсмену и его семье дадут путевку в Сочи", - добавил Новиков.

Помощник губернатора Ленинградской области, координатор федерального партийного проекта "Детский спорт" в СЗФО Вячеслав Комаров рассказал, что сейчас разрабатывается проект создания регионального центра единоборств, где ведущим спортом будет самбо. Проект реализуется при помощи Фонда развития и поддержки спортивных единоборств имени Тагира Абдулаева. Этот центр объединит молодых спортсменов и станет ключевым пространством для проведения соревнований.

Днем рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года. Именно в этот день вышел приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, в котором самбо признавалось "чрезвычайно ценным по своему многообразию техники и оборонному значению" видом спорта. Было принято решение об организации во всех республиках СССР системы подготовки спортсменов, а также создана Всесоюзная секция самбо, позднее ставшая федерацией самбо. В 1939 году прошел первый чемпионат страны, а в 2021-м Международная федерация самбо получила постоянное признание от Международного олимпийского комитета.