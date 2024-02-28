Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

В матче второго круга россиянин проиграл чеху Иржи Легечке в трех сетах

ДУБАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл чеху Иржи Легечке в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Легечки, выступающего на турнире без номера посева. Хачанов имел 4-й номер посева. В четвертьфинале чешский спортсмен сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (7-й номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Легечке 22 года, он располагается на 36-й строчке в мировом рейтинге. На счету чешского теннисиста один титул ATP. Лучшим результатом Легечки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Андрей Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.