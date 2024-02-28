Стал известен список участников турнира шоу-программ "Русский вызов"

Соревнования пройдут 9 марта в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступят на турнире шоу-программ "Русский вызов". Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир шоу-программ "Русский вызов" пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге. В этом году программы фигуристов должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России.

Помимо Медведевой и Туктамышевой, в состав участников вошли Станислава Константинова, Софья Муравьева, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Алексей Ягудин, танцевальные дуэты Оксана Домнина и Максим Шабалин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.