Участник Игр будущего из Казахстана сообщил, что не спал перед гонкой из-за поломки дрона

По словам Владислава Казеева из команды Aspan, дроны показали себя идеально во время победного четвертьфинала

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники команды Aspan из Казахстана, приехавшие в Казань на Игры будущего для выступления в гонке дронов, практически не спали ночь перед четвертьфиналом из-за поломки дрона во время тренировочного полета. Об этом ТАСС рассказал участник команды Владислав Казеев.

"Проблемы были. Вчера на тренировочных заездах сгорели два дрона, моторы подпалились, рамы сломались. Но мы все это предвидели, взяли с собой комплектующие с избытком, все починили и сегодня с технической стороны показали себя идеально. На одном единственном дроне мы пролетели почти весь заезд, маленькая ошибка вывела его из строя, но мы сразу выставили второго, и он идеально долетел. Мы все исправили, не спали всю ночь", - рассказал спортсмен.

В среду команда из Казахстана стала второй в своей группе в четвертьфинальном заезде и вышла в полуфинал соревнований.

"Было очень волнительно, такой мандраж. Я был первым пилотом. Обычно на тренировках я могу спокойно час-полтора летать, здесь же за 10 минут у меня так устали руки. Очень сильно волновался, это самое ответственное мероприятие и самое серьезное соревнование, на котором я был. Понимать, что на тебя сейчас смотрит несколько тысяч зрителей, это отягощает. Но мы справились", - добавил Казеев.

Соревнования по гонке дронов стартовали во вторник. В турнире участвует 16 команд из Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, России, Сербии, Турции, Франции и Южной Кореи. Призовой фонд - $250 тыс. Соревнования состоят из квалификации и основного этапа. Во время квалификации участники определяют стартовые позиции в основном этапе, проходя виртуальную трассу на скорость. Во время основного этапа дроны каждой команды должны преодолеть дистанцию в 50 кругов быстрее соперника. Во время гонки один участник команды управляет дроном, а второй выступает механиком и находится на пит-стопе. На середине дистанции партнеры меняются ролями.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.