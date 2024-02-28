Хуснутдинов подписал контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 28 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" заключил контракт с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым. Об этом сообщает пресс-служба "Миннесоты".

Хуснутдинов подписал двухлетний контракт новичка. На драфте НХЛ 2020 года нападающий был выбран "Миннесотой" во втором раунде под общим 37-м номером.

Ранее хоккеист досрочно расторг контракт с "Сочи". Соглашение с игроком было заключено до 30 апреля, представитель хоккеиста обратился в "Сочи" с просьбой досрочно расторгнуть контракт, и клуб счел возможным удовлетворить ее. Пресс-служба также сообщила, что в апреле "Сочи" планирует сделать Хуснутдинову квалификационное предложение с целью сохранения спортивных прав на игрока.

Хуснутдинову 21 год. В начале сезона-2023/24 он был обменян в "Сочи" из петербургского СКА. В завершившемся регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел за "Сочи" 49 матчей, в которых набрал 20 очков, забросив 6 шайб и отдав 14 голевых передач.

Воспитанник подмосковного "Витязя" перешел в систему СКА в 2019 году, за основную команду выступал с 2020 года. В составе "СКА-1946" он стал победителем Молодежной хоккейной лиги (2022). В составе сборной России Хуснутдинов выиграл серебро юниорского чемпионата мира в 2019 году, также хоккеист участвовал в молодежном чемпионате мира 2021 года, в составе основной национальной команды выступал в ноябре 2021 года на первом этапе Евротура.