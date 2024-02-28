Российская команда Xgod стала чемпионом Игр будущего по CS 2 + лазертаг

В финале она победила другой российский коллектив Looking For Org

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Команда Xgod стала победителем турнира по Counter Strike 2 (CS 2) + лазертаг на Играх будущего, обыграв в финале другой российский коллектив Looking For Org. Соревнования проходят в Казани.

Финальный матч завершился со счетом 2:0.

"Мы очень довольны и счастливы - очень много сил положили на то, чтобы здесь победить", - рассказал ТАСС сразу после победы капитан команды Xgod Михаил Столяров.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходили в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.