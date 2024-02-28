Судьи Игр будущего отклонили апелляции участников соревнований по гонкам дронов

Ранее четыре команды обжаловали результаты, сославшись на проблему с видеосвязью между участниками и дронами

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Главная судейская комиссия отклонила апелляции нескольких команд - участниц соревнований по гонкам дронов во время Игр будущего, так как видеосигнал был приемлемым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Игр будущего.

В среду прошли четвертьфиналы соревнований гонок дронов на Играх будущего.

"После инцидента с качеством видеосигнала у команд и поданных в связи с этим апелляций, главная судейская комиссия пересмотрела данные моменты. Установлено, что качество видеосигнала у участников было приемлемым, проблема вызвана технической неисправностью оборудования команд. Также комиссия не установила фактов внешнего воздействия. В связи с этим апелляции были отклонены", - сообщили в пресс-службе.

Всего обжаловать результаты решили четыре команды: Exigence (Франция), Full Throttie India (Индия), Airworthy (Венгрия) и Turbo Drones (Россия). По словам представителей команд, причиной подачи апелляций была проблема с видеосвязью между участниками и дронами. Спортсмены попросили организаторов провести соревнования заново. Также на проблемы с видеосвязью в общении с журналистами пожаловался представитель команды Team Min's Korea (Южная Корея).

Первые в истории Игры будущего завершатся 3 марта. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.