Судья Игр будущего считает CS 2 и лазертаг самым удачным фиджитал сочетанием

По словам Егора Мажаева, игроки успешно переносят наработки из одной дисциплины в другую

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Технический судья дисциплины "Трехмерный тактический бой" Егор Мажаев считает, что Counter Strike 2 (CS 2) и лазертаг являются наиболее удачным фиджитал сочетанием на Играх будущего. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Игра CS 2 определенно помогает входить в лазертаг. Например, у нас была команда, которая применяла свои тактические наработки из CS здесь, на поле. После этого они также говорили, что и наработки, которые они придумали, играя лазертаг, сработали в CS. То есть из одной дисциплины в другую переходят тактики, и работают они и там, и там. Мне кажется, что это самое удачное фиджитал сочетание на Играх будущего", - сказал рефери.

По его словам, изначально лазертаг немного пугал игроков, но после тренировок они набрались уверенности и показывали достаточно неплохие результаты. При этом в лазертаге все максимально приближено как к реальности, так и к CS 2 - современный вес оборудования, к примеру, идентичен оригиналу, а победить в раунде можно, как и в CS, не только выбив из игры всех противников, но и с помощью специального цифрового пламени, которым располагает со старта атакующая команда.

"У дисциплины большое будущее и хороший посыл, ведь для детей, которые любят играть в компьютер, но не хотят как-то физически развиваться это может стать определенным толчком вперед", - добавил Мажаев.

Соревнования по компьютерной игре CS 2 в сочетании с лазертагом проходят в УСК "Академия тенниса". Участвующие команды сначала сражались на групповом этапе, где физический формат обязателен. В матчах плей-офф лазертаг был задействован только в случае ничьей команд в CS 2.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.