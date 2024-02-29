Кордоба назвал осуществимой мечтой чемпионский титул "Краснодара" в РПЛ

"Краснодар" лидирует в чемпионате, опережая "Зенит" на два очка

ТАСС, 29 февраля. Завоевание чемпионского титула в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) является мечтой для футболистов "Краснодара", которая может осуществиться уже в этом сезоне. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

"Краснодар" по итогам 18 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 38 очками и опережает петербургский "Зенит" на 2 очка.

"Это наша мечта, к которой мы стремимся, работая каждый день, - сказал Кордоба. - И если все пойдет так же, как шло до настоящего момента, если не вмешаются посторонние факторы, мы совершенно точно будем заслуживать того, чтобы эта мечта стала реальностью".

Нападающий также назвал причину, по которой "Краснодар" лидирует в РПЛ. "Команда стала более сплоченной. Все ребята приняли идеи тренера, его видение футбола, боролись за себя и друг за друга в каждой игре. Думаю, дело в этом", - отметил он.

Кордоба считает, что "Краснодар" заслуженно опережает действующего чемпиона страны. "Думаю, мы все это продемонстрировали в матчах чемпионата. То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженно. Ничего не буду говорить о "Зените" - это их дела", - добавил он.

В 19-м туре "Краснодар" примет казанский "Рубин". "Зенит" на своем поле сыграет с московским "Спартаком". Обе встречи пройдут 2 марта.