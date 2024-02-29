Бригада Карасева рассудит матч РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком"

Встреча пройдет 2 марта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами судьи будут Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервным судьей - Евгений Буланов, за систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать Павел Кукуян, его ассистентом будет Валерий Данченко, инспектором матча назначен Александр Гончар.

Карасев обслуживал матч между "Зенитом" и "Спартаком" в первом круге текущего сезона. Встреча пятого тура, которая прошла в Москве, завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.

Матч "Зенита" и "Спартака" пройдет 2 марта в Петербурге и начнется в 19:30 мск. После 18 туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, "Спартак" идет на пятой строчке с 30 очками.