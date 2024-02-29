Глава команды "Формулы-1" "Ред Булл" Хорнер рад завершению расследования о домогательствах

Функционер обвинялся в непристойном поведении по отношению к сотруднице команды

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Руководитель команды "Формулы-1" "Ред Булл" Кристиан Хорнер рад завершению расследования по обвинению в непристойном поведении. Комментарий специалиста приводит агентство Reuters.

28 февраля после внутреннего расследования с Хорнера были сняты обвинения в непристойном поведении по отношению к сотруднице команды.

"Я просто рад, что процесс завершился, - сказал Хорнер. - Я, конечно, не могу это комментировать, сейчас мы сосредоточены на предстоящем этапе и сезоне, на защите наших титулов. Я рад быть здесь, в Бахрейне, с командой, она еще никогда не была так сильна".

16 февраля газета De Telegraaf сообщила, что функционера обвинили в домогательствах. По информации источника, Хорнер отправлял подчиненной сообщения сексуального характера. Отмечалось, что руководитель "Ред Булл" предлагал ей 650 тыс. фунтов стерлингов (около $820 тыс.) за молчание. После этого концерн "Ред Булл" инициировал внутреннее расследование.

Хорнеру 50 лет, он возглавляет "Ред Булл" с момента основания команды в 2005 году. Пилоты "Ред Булл" семь раз становились чемпионами "Формулы-1". Победителем последних трех сезонов становился нидерландский гонщик команды Макс Ферстаппен. Шесть раз "Ред Булл" побеждал в Кубке конструкторов.

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Бахрейне (29 февраля - 2 марта).