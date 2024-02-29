Рублев считает, что корт на турнире ATP в Дубае больше подходит Бублику

Россиянин Андрей Рублев и представитель Казахстана Александр Бублик сыграют в полуфинале теннисного турнира в Дубае

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Покрытие корта на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае больше подходит сопернику россиянина Андрея Рублева по полуфиналу - представителю Казахстана Александру Бублику. Такое мнение Рублев высказал в интервью на корте после четвертьфинала.

Соперник Рублева по четвертьфинальному матчу американец Себастьян Корда из-за повреждения снялся матча при счете 6:4, 4:3 в пользу россиянина.

"Желаю Себастьяну быстро восстановиться - надеюсь, травма несерьезная, - сказал Рублев. - Матч был сложным, было ветрено. Обоим было тяжело: было солнечно, ветрено, порой не было видно мяча".

Россиянин также поделился своими ожиданиями от матча за выход в финал. "С Бубликом будет непростой для меня матч, потому что это покрытие лучше подходит ему, но я сделаю все возможное", - отметил Рублев.

Полуфинал между Рублевым и Бубликом пройдет в пятницу. В прошлом году Рублев дошел до финала турнира, в котором проиграл своему соотечественнику Даниилу Медведеву.