Нагорный считает неправильным применение санкций к участникам Игр будущего

Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, выступивших на Играх будущего

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Наложение санкций на спортсменов из-за участия в Играх будущего является неправильной мерой. Такое мнение журналистам высказал президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Ранее Латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, выступивших на Играх будущего. Федерация хоккея Эстонии также приостановила действие лицензий всех спортсменов из местных лиг, принявших участие в турнире в Казани.

"Когда спортсмены приезжают, без политических высказываний и чего-то такого, а после этого на них накладывают санкции, то это нехорошая история, - сказал Нагорный. - Такого не должно быть. Я всю свою жизнь мечтал стать олимпийским чемпионом, я стал, мое мнение об Олимпиаде не изменилось, как воспринимал Игры как нечто невероятное и прекрасное, так и воспринимаю. Вопросы в руководителях, которые трактуют другое представление".

"А мы наоборот в сложившейся непростой ситуации для мирового спорта даем всем участвовать, ведь отсутствие российских команд сказывается на общем результате. Когда мы видим, какие ошибки допускаются спортсменами без россиян, из-за чего страдает результат. Поэтому Игры будущего такой локомотив, [показывающий] пример действий. Это доступ для всех - приходите, проходите отбор, участвуйте", - добавил Нагорный.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.