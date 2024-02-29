Тренера юниорской сборной России отстранили на шесть месяцев за инцидент на Кубке будущего

Также на три матча дисквалифицированы три игрока юниорской национальной команды

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) отстранил от работы со сборными главного тренера юниорской национальной команды Александра Титова за инцидент после финала Кубка будущего. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Россияне уступили в финале молодежной сборной Белоруссии со счетом 5:6 в овертайме, сумев в основное время отыграться со счета 0:3. Во время церемонии награждения российские хоккеисты, получившие индивидуальные награды, положили их на лед.

"Главному тренеру Александру Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России. Дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова. Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев, в случае повторного нарушения в течение этого срока к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции", - говорится в заявлении.

Встреча между сборными России и Белоруссии прошла в Минске 10 февраля. Спустя два дня игроки российской команды извинились за свое поведение. Федерация хоккея России тогда же выразила озабоченность эпизодом. Титов рассказал ТАСС, что не имеет претензий к арбитрам встречи, а установки оставлять индивидуальные награды не было.