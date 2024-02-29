Азат Кадыров рассказал, что иностранные спортсмены впечатлены Играми будущего

По словам первого заместителя министра спорта РФ, участники соревнований восхищены форматом двоеборья и организацией турнира

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Формат совмещения физической и виртуальной частей вызывает восхищение у иностранных участников Игр будущего. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"По организации буду комментировать не от себя, а от участников, за эти дни общаюсь со многими, кто приехал из Испании и стран Латинской Америки, - сказал Кадыров. - Во-первых, у всех вызывает восхищение формат двоеборья, который предложен во всех дисциплинах. Во-вторых, все оценивают очень качественный высокий уровень организации и проведения мероприятия, включая все сервисы и сооружения. Вчера наблюдал интересную картину, как ребята из Испании изучали, как мы сделали BMX-трек для соревнований. Говорили, что взяли на вооружение, будут делать так же в своей стране. Поэтому впечатление у всех максимально хорошее, я думаю, что все наслаждаются".

В день открытия Игр будущего глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев заявили о желании принять турнир в ближайшие годы. "Безусловно, Россия готова делиться опытом проведения. Если обратятся, то поделимся, тем более опыт и компетенции с каждым днем в нашей стране становятся больше, - отметил Кадыров. - Команда, которая здесь работает, к тому опыту и наработкам добавила кучу новых компетенций, которыми все готовы делиться".

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.