ЦСКА обыграл "Локомотив" в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0

ТАСС, 29 февраля. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл ярославский "Локомотив" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в Ярославле в присутствии 7 221 зрителя.

Заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко (6-я минута), Антон Слепышев (18), Никита Нестеров (32) и Виталий Абрамов (38). Вратарь ЦСКА Иван Федотов отыграл матч "на ноль", отразив 38 бросков.

"Локомотив" по итогам регулярного чемпионата занял 3-е место в таблице Западной конференции. ЦСКА завершил турнир на 6-й строчке. В последних трех розыгрышах плей-офф ЦСКА и "Локомотив" встречались трижды - один раз в первом раунде и дважды во втором. Армейцы во всех трех противостояниях оказались сильнее.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА, который завоевал Кубок Гагарина в двух последних розыгрышах (2022, 2023). Второй матч противостояния пройдет 2 марта в Ярославле.