Призер гонки дронов из Болгарии хотел бы еще не раз принять участие в Играх будущего

Команда Flat-Out заняла на турнире второе место

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Участники команды Flat-Out из Болгарии, ставшие вторыми в турнире по гонкам дронов на Играх будущего в Казани, надеются, что в будущем еще неоднократно смогут принять участие в турнире. Об этом участник команды Димо Схтерев рассказал ТАСС после финала.

Победителем соревнований стала южнокорейская команда Team Min's Korea, третье место занял коллектив DRD из России.

"Мы были очень близки к победе. Мы очень старались, это самое важное. Мы очень рады и довольны нашим результатом, в следующий раз обязательно победим. Нам очень понравилось на Играх будущего, хочу, чтобы нас пригласили еще много-много раз", - сказал Схтерев.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.