Победитель турнира по гонкам дронов на Играх будущего считает, что команде помогла удача

Первое место на соревнованиях занял коллектив Team Min's Korea из Южной Кореи

КАЗАНЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Участник команды Team Min's Korea из Южной Кореи, ставшей победителем гонки дронов на Играх будущего в Казани, Ким Мин Схан считает, что победить им помогла удача, поскольку дрон соперников на последних кругах врезался в ворота на трассе. Об этом он рассказал журналистам после завершения соревнований.

Второе место занял болгарский коллектив Flat-Out, третье - DRD из России.

"Российская и болгарская команды были очень сильными. В финале мы долго шли вторыми, потому что болгарская команда летела очень быстро. Но их пилот попал в аварию, и мы вдруг стали первыми. Мне кажется, удача была на нашей стороне сегодня", - сказал спортсмен.

"У меня тряслись руки, когда я летел. Так же, как и у моего напарника. Я постоянно повторял ему: "Ты не можешь упасть, не падай, это наш шанс!" На последних кругах я уже не мог спокойно стоять на ногах. Чувствую себя невероятно, если подобный турнир пройдет в следующем году, мы будем очень счастливы вновь принять в нем участие", - поделился Ким Мин Схан эмоциями от финальной гонки.

Он также отметил, что никогда раньше не принимал участия в командных гонках такого формата, поэтому ему было непросто выстроить стратегию полета. "Трасса была очень простой, сложно было выработать верную стратегию и правильно распределить заряд батарей на гонку. Иногда тебе нужно лететь быстро, иногда медленно, внезапно может случиться авария, ты потеряешь одну батарею, и придется менять все планы, все это очень сложно просчитать. Это было самым сложным для нашей команды, поскольку мы впервые участвовали в соревнованиях в таком формате", - рассказал спортсмен.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.