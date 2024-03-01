Зеппельт подал апелляцию на решение суда по иску Шветского

В январе Никулинский районный суд Москвы обязал немецкого журналиста опровергнуть материалы о враче и взыскать с него один рубль

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Немецкий журналист Хайо Зеппельт подал апелляцию на решение Никулинского районного суда Москвы по иску врача российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Апелляционная жалоба зарегистрирована 29 февраля.

Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. Иск был подан 26 июля 2023 года. 24 января 2024 года суд обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него один рубль.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренировалась Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на чемпионате России в декабре 2021 года. 29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года.