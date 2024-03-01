Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сан-Диего, где сыграет с украинкой Костюк

В игре второго круга россиянка в трех сетах обыграла китаянку Ван Синьюй

ТАСС, 1 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Ван Синьюй в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Павлюченковой, посеянной на турнире под четвертым номером. У Ван Синьюй не было номера посева. В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с украинкой Мартой Костюк (шестой номер посева).

Павлюченковой 32 года, она занимает 25-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Наивысшей позицией россиянки в рейтинге WTA было 11-е место в ноябре 2021 года.

Ван Синьюй 22 года, в рейтинге WTA она занимает 41-ю позицию. На счету китаянки нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2023 году.

Турнир в Сан-Диего относится к категории WTA 500, общий призовой фонд соревнований составляет $922,5 тыс. В прошлом году турнир выиграла чешка Барбора Крейчикова.