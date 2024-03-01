Захарян и Головин вошли в расширенный состав сборной России по футболу на мартовские игры

21 марта российская команда сыграет со сборной Сербии, 25 марта - Парагвая

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Полузащитники Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад" и Александр Головин из "Монако" включены в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в марте. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в расширенный состав вошли 38 футболистов: вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Илья Лантратов ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Карабах", Азербайджан), Александр Максименко ("Спартак"); защитники - Сергей Волков ("Краснодар"), Арсен Адамов ("Оренбург"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Сочи"), Максим Осипенко ("Ростов"), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба - "Крылья Советов"), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Евгений Харин ("Ахмат"), Дмитрий Скопинцев ("Динамо"); полузащитники - Далер Кузяев ("Гавр", Франция), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Артем Карпукас (все - "Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба - "Краснодар"), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба - "Спартак"), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин ("Динамо"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания); нападающие - Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак"), Иван Сергеев ("Зенит"), Константин Тюкавин ("Динамо").

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 14-15 марта.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с парагвайцами. Обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.