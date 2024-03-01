Шахматистка Гарифуллина провела сеанс одновременной игры на бизнес-форуме в Екатеринбурге

Спортсменка отметила. что соперники играли на достойном уровне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Международный гроссмейстер среди женщин Лея Гарифуллина провела мастер-класс в формате одновременной игры в шахматы в рамках форума "Большой открытый диалог". Спортсменка сыграла сразу на шести досках, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мне понравилось здесь давать сеанс одновременной игры. Соперники приятные, да и вообще приятно находиться в этом месте. Всего шесть досок, поэтому было не так сложно. Я применяла свои любимые начала. Мой основной ход е4, но на таких мероприятиях я люблю играть d4", - сказала корреспонденту ТАСС Гарифуллина.

Шахматистка отметила, что все соперники играли на достойном уровне. "Даже не пришлось особо подсказывать, где шах. Многие держались достойно, даже дебют разыграли", - отметила она.

Гарифуллина стала чемпионкой России по блицу среди женщин в 2023 году. На форуме она выиграла девять партий, одна партия закончилась вничью.

"Большой открытый диалог" проходит в Екатеринбурге в пятый раз. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. Основная тема форума - "Рельсы" для бизнеса: какой должна быть инфраструктура в 2024 году". Среди заявленных тем сессий: "Цифра" в помощь: как упрощается процесс доступа к земельным участкам и мерам поддержки", "Инвестиционная инфраструктура: перспективы развития", "Трансформация бизнеса из МСП+ в крупный бизнес", "Инструменты "умного контроля" и другие.