Винер: гимнастка Крамаренко выиграла чемпионат России, испытывая проблемы со здоровьем

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что спортсменка на соревнованиях исполнила совершенно новую программу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лала Крамаренко сумела выиграть золотую медаль чемпионата России по художественной гимнастике в личном многоборье, испытывая определенные проблемы со здоровьем. Об этом журналистам рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Крамаренко набрала 177,750 балла. Второе место с 167,400 балла заняла Карина Киреева. Бронзовые медали чемпионата вручили Милене Щенятской и Арине Янковской, обе спортсменки набрали по 166,650 балла.

"Сегодня Лала делала совершенно новую программу и, в общем, довольно успешно ее сделала, - заметила Винер. - Несмотря на некоторые моменты, продиктованные ее здоровьем, она все-таки собралась и преодолела себя, почти как в известном девизе, который до сих пор мы соблюдаем. К сожалению, олимпийский девиз "Выше, быстрее, сильнее" сейчас на международной арене не соблюдается. Но у нас в России он живет".

"Сегодня Лала была выше, быстрее, сильнее, выразительнее. А как известно, художественная гимнастика - это чувство, прежде всего. Прежде всего чувство и музыка, а потом уже все остальное накладывается", - добавила главный тренер сборной.