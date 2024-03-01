В "Реал Сосьедад" прокомментировали вызов Захаряна в сборную России по футболу

В клубе отметили, что всегда рады, когда их игроков вызывают в национальные команды

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Испанский "Реал Сосьедад" рад вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

В пятницу был опубликован расширенный состав сборной России на матчи в марте, Захарян попал в список из 38 игроков.

"Мы всегда рады, когда наших игроков вызывают в национальные сборные", - сообщили в пресс-службе.

После перехода в "Реал Сосьедад" Захарян еще не сыграл за сборную России. Изначально клуб просил главного тренера Валерия Карпина не вызывать полузащитника для лучшей адаптации в новой команде. Позднее Карпин сообщил, что Захарян не вызывался из-за отсутствия игровой практики.

21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта подопечные Карпина сыграют с парагвайцами. Обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.