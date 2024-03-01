В "Реал Сосьедад" прокомментировали вызов Захаряна в сборную России по футболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Испанский "Реал Сосьедад" рад вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
В пятницу был опубликован расширенный состав сборной России на матчи в марте, Захарян попал в список из 38 игроков.
"Мы всегда рады, когда наших игроков вызывают в национальные сборные", - сообщили в пресс-службе.
После перехода в "Реал Сосьедад" Захарян еще не сыграл за сборную России. Изначально клуб просил главного тренера Валерия Карпина не вызывать полузащитника для лучшей адаптации в новой команде. Позднее Карпин сообщил, что Захарян не вызывался из-за отсутствия игровой практики.
21 марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии, 25 марта подопечные Карпина сыграют с парагвайцами. Обе встречи пройдут на "ВТБ-Арене" в Москве и начнутся в 20:00 мск.