Футбольный клуб "Динамо" объявил о продлении контракта с Бувачем

Соглашение с заместителем генерального директора по спорту рассчитано до 2026 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с боснийским специалистом рассчитан до 2026 года. Он работает в "Динамо" с февраля 2020 года.

"Очень рад продлению контракта. Хочу успешно закончить ту работу, которую веду с момента прихода в "Динамо", - отметил Бувач. - Думаю, мы на правильном пути и добьемся успеха в будущем. За время работы в "Динамо" было много хороших моментов. Было проделано и продолжает делаться много важной работы. Я смотрю с оптимизмом на то, как развивается наш клуб".

"Для нас важно следовать нашим идеям, которые мы закладываем в командную работу. Это то, зачем я здесь. Нам необходимо развивать молодых футболистов, воспитанников "Динамо". Кроме того, у нас много хороших иностранных игроков. К лету мы будем еще сильнее. Постараемся побеждать во всех турнирах", - добавил он.

Бувачу 62 года, до прихода в "Динамо" он работал помощником главного тренера Юргена Клоппа в германских "Майнце" и "Боруссии" (Дортмунд), а также в английском "Ливерпуле". Он помог Клоппу вернуть "Майнц" в высший дивизион чемпионата Германии, а также работал в тренерском штабе "Боруссии", когда дортмундцы стали чемпионами страны (сезоны-2010/11, 2011/12). Вместе с Клоппом Бувач перешел в "Ливерпуль", но покинул английскую команду в апреле 2018 года. Бувач неоднократно заменял Клоппа на посту главного тренера в отдельных играх, когда тот получал дисквалификации.