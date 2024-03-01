Янчук назвал заслуженной дисквалификацию теннисиста Рублева за оскорбление судьи

Россиянин был дисквалифицирован в полуфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев получил дисквалификацию во время полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае против представителя Казахстана Александра Бублика заслуженно и в рамках правил. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Такое решение было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев высказался нецензурно в адрес судьи, из-за чего главный судья матча приняла решение дисквалифицировать россиянина.

"К сожалению, все было в рамках правил, никакая политика тут ни при чем, Андрей заслуженно получил дисквалификацию. Хоть Бублик и играет за Казахстан, но это наш парень, и сегодня он здорово играл. Вообще матч был очень интересным, на высоких скоростях, интрига была до самого конца. Очень жаль, что он завершился таким образом, надеюсь, это послужит Андрею уроком", - сказал Янчук.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.