Чесноков считает, что судьи на турнире в ОАЭ могли отнестись лояльнее к теннисисту Рублеву

В пятницу россиянина дисквалифицировали за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира в Дубае

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Судьи полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае между россиянином Андреем Рублевым и представителем Казахстана Александром Бубликом могли сначала дать предупреждение спортсмену из России, а уже потом дисквалифицировать. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Решение дисквалифицировать Рублева было принято при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу Бублика. Рублев высказался нецензурно в адрес линейного судьи, из-за чего главный судья матча приняла решение дисквалифицировать россиянина.

"Иногда бывает такое, что посылаешь не только судью, но и кого-то еще. Мне кажется, один раз можно было простить, дать предупреждение, снять очко. Рублев во втором сете имел преимущество, в третьем тоже вел с брейком, мог спокойно выиграть, а не доводить до такой ситуации", - сказал Чесноков.

"Я внимательно слежу за турниром. Линейные действительно очень плохо судят. В одном матче судьи крикнули аут Энди Маррею (двукратному олимпийскому чемпиону - прим. ТАСС), он два раза проверил их и оказался прав. Не знаю, что здесь с ними происходит, может быть, жара так влияет", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Дубае завершится 2 марта, он относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд составляет более $2,9 млн. Действующим победителем соревнования является россиянин Даниил Медведев, в 2022 году турнир выиграл Рублев, в 2021-м - Аслан Карацев.