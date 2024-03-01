Фигуристы Мишина и Галлямов выступят за команду Щербаковой на Кубке Первого канала

В Петербурге прошла жеребьевка соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Действующие чемпионы России среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут представлять команду олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По итогам жеребьевки в составе команды Щербаковой также оказались Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Команду олимпийской чемпионки Алины Загитовой представят Екатерина Чикмарева и Мтавей Янченков, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Маргарита Базылюк, Ксения Синицына, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

В составе команды чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Софья Муравьева, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачева, Мария Агаева, Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Перед началом жеребьевки капитаны команд разыграли между собой цвета, в которых будут выступать спортсмены. Команде Щербаковой достался синий цвет, Загитовой - белый, Туктамышевой - красный.

О Кубке Первого канала

В Кубке Первого канала примут участие три команды, каждая из которых состоит из четырех одиночников и четырех одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов. Спортсмены исполнят короткую и произвольную программы, а также примут участие в дополнительных конкурсах (баттл-элементы, конкурс капитанов и челлендж болельщиков).

Кубок первого канала пройдет в спорткомплексе "Юбилейный" 2-3 марта в Санкт-Петербурге. В первый день соревнований фигуристы будут соревноваться в мастерстве выполнения элементов, а также представят короткие программы. В воскресенье состоится конкурс капитанов, челлендж с болельщиками, также участники продемонстрируют произвольные программы.