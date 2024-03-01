Российского вратаря "Каролины" Кочеткова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

В феврале Кочетков одержал пять побед в восьми матчах

ТАСС, 1 марта. Российский голкипер "Каролины" Петр Кочетков признан лучшим новичком февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В феврале Кочетков одержал пять побед в восьми матчах. В среднем он пропускал 1,71 шайбы за игру при 94% отраженных бросков. Россиянин сумел дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности - в домашних встречах с "Нью-Джерси" (1:0 ОТ) и "Флориды" (1:0).

Кочетков во второй раз признан новичком месяца в НХЛ, он был удостоен этого звания в декабре 2022 года.

Также на награду претендовали нападающие Мэтью Найс ("Торонто"), Коннор Бедард ("Чикаго"), Тайсон Фёрстер ("Филадельфия"), его одноклубник голкипер Самюэль Эрссон и вратарь Нико Доус ("Нью-Джерси").