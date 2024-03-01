Празднование юбилея Гагарина в Смоленске открыли хоккейным турниром с участием космонавтов

В Авиационно-космическом кубке примут участие 12 команд из России и Белоруссии

ТАСС, 1 марта. Третий Авиационно-космический кубок по хоккею с участием космонавтов открылся в Смоленске и стал первым в серии мероприятий в рамках празднования 90-летия со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Состязания продлятся до 3 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Счет 4:3 в пользу команды Анохина. Спасибо нашим гостям-космонавтам за крутую игру. Для нас Гагарин - это лидер, харизматичность, твердость и уверенность характера, достижение намеченных целей. Ровно по такому пути мы и идем. Нашим регионом, нашей командой. Все делаем для нашей молодежи, которая также будет повторять подвиги Гагарина, но уже в экономике, хозяйстве, социальной сфере", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Анохина.

Команда Анохина вышла на лед в уникальной юбилейной форме с портретом Гагарина и номером 90 в честь юбилейной даты. Вместе с губернатором Смоленской области в гала-матче приняли участие в том числе Герои России, летчики-космонавты РФ Юрий Лончаков, Михаил Тюрин, Сергей Залетин, Сергей Богдан и Олег Артемьев, а также заместитель председателя спорткомитета Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, играющий тренер хоккейной команды "Наши" Максим Ястребов.

"Примечательно, что он [турнир] пройдет на старте плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где главный приз - Кубок Гагарина. Два этих замечательных события можно сегодня объединить", - сказал на пресс-конференции перед матчем заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в Авиационно-космическом кубке примут участие 12 команд из России и Белоруссии, в их состав вошли летчики-космонавты, летчики-испытатели, сотрудники авиационной и космической отраслей.

Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области (ныне Гагаринский район Смоленской области, в 1968 году Гжатск переименован в Гагарин), стал первым человеком, совершившим полет в космос. В 2024 году в России и мире отмечается 90-летие со дня рождения Гагарина. В Смоленской области запланировано более 150 праздничных мероприятий. Главные праздничные события пройдут 9 марта на малой родине космонавта - в городе Гагарине.