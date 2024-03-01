СКА проиграл "Торпедо" в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

В других матчах "Металлург" победил "Амур", "Авангард" одолел "Ладу"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:5 проиграл нижегородскому "Торпедо" в первом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "СКА-Арене" в присутствии 23 905 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Гончарук (7-я и 58-я минуты), Василий Атанасов (8, 37) и Владислав Фирстов (60). У проигравших отличились Василий Глотов (11) и Сергей Толчинский (39). Второй матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 3 марта.

По итогам регулярного чемпионата СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Торпедо" финишировал седьмым. В прошлом сезоне команды встречались во втором раунде плей-офф, серия завершилась в пользу команды из Санкт-Петербурга со счетом 4-0.

Другие матчи игрового дня прошли на Востоке. Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата магнитогорский "Металлург" стартовал в плей-офф с домашней победы над хабаровским "Амуром" (2:1). Занявший второе место в конференции омский "Авангард" на своем льду одолел тольяттинскую "Ладу" (5:1).