Мексиканский фиджитал-футболист отметил гостеприимство русских людей

Игрок Mexico Quetzales Хорхе Говеа рассказал, что ему нравится организация Игр будущего

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Русские люди очень гостеприимные, спортсменам мексиканской команды по фиджитал-футболу Mexico Quetzales нравятся все на Играх будущего. Об этом журналистам рассказал игрок Mexico Quetzales Хорхе Говеа.

В пятницу Mexico Quetzales победила CHP Chile со счетом 5:3 и вышла в полуфинал турнира. Команда 2 марта сыграет с уругвайским "Пеньяролем".

"Четвертьфинальный матч был довольно напряженным, но мы сыграли хорошо в обоих частях, также мы забили решающий гол, - сказал Говеа. - Изначально наша команда ехала сюда, чтобы победить на турнире, а уже завтра будет полуфинал, мы сыграем против "Пеньяроля". Что касается Игр будущего, то мне очень нравится организация турнира. Это новый опыт для меня, раньше я не участвовал в таких соревнованиях. Хотел бы отметить, что русские люди очень гостеприимные, нам всем все нравится".

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.