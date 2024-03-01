"Спартак" проведет домашний матч 20-го тура РПЛ против "Факела" в "Лужниках"

РПЛ в четверг признала непригодным к проведению матчей поле "Лукойл-Арены"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет домашний матч 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского "Факела" на стадионе "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Встреча пройдет 10 марта и начнется в 19:00 мск.

29 февраля стало известно, что комиссия лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля "Лукойл-Арены" регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза. Повторный осмотр комиссии РПЛ намечен на начало марта.

После 18 туров "Спартак" набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 21 очком располагается на 11-й строчке.