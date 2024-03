Призер Игр будущего по спидрану отметил, что не рассчитывал на высокий результат

Команда Moonshiners заняла второе место на Играх будущего

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Участники команды Moonshiners, ставшие вторыми на соревнованиях по спидрану на Играх будущего в Казани, не ожидали, что смогут занять призовое место. Борьба за второе место продолжалась до последней секунды, рассказал ТАСС участник команды Алексей Рожко.

Первое место на турнире заняла команда SpeedRussians. На третьей строчке расположился коллектив Cheaters.

"До последней минуты были неопределенность и страх, очень переживал за партнера по команде. Мы ехали сюда просто поучаствовать, думали, займем, может, четвертое место. На второе даже не рассчитывали. Это было очень интересно и нервно. Борьба за второе место продолжалась до последней секунды - это просто безумие", - сказал он.

"Очень доволен тем, как прошел свои игры. Больше всего волновался за "Shrek 2", ее я отыграл выше всех своих ожиданий. Очень сильно переживал во время игры в "Grand Theft Auto: Vice City", у меня все валилось из рук, но я все-таки собрался и доиграл. Мы сидели рядом с соперниками, и когда ты впереди, это нестрашно, но когда вы идете вровень, это заставляет нервничать, очень необычные эмоции", - добавил спортсмен.

Соревнования по спидрану проходили с 28 февраля по 1 марта. В турнире участвовали восемь команд из трех спортсменов, которые соревновались в разных видах программы: Retro PC, Modern PC и Retro Console. Участники играли в следующие игры: Retro Console - "Earthworm Jim", "Streets of Rage 2" и "Battletoads"; Retro PC - "Max Payne 2: The Fall of Max Payne", "Grand Theft Auto: Vice City" и "Shrek 2"; Modern PC - "Cuphead", "HITMAN 3" и "Dark Souls 3".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.