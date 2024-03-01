Роман Ротенберг отметил, что игрокам СКА нельзя вестись на провокации в матчах КХЛ

СКА в первом матче первого раунда плей-офф уступил "Торпедо" на своей площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеистам СКА нельзя поддаваться на провокации от соперников в матчах Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роман Ротенберг.

СКА в первом матче первого раунда плей-офф уступил "Торпедо" на своей площадке со счетом 2:5.

"Соперник вышел как на последний бой, мы были к этому готовы, был тяжелый первый период. Получили несколько травм, но это хоккей, у нас есть резервы, - сказал Ротенберг. - В наших играх все соперники стараются вывести нас из равновесия. Когда мы на провокации отвечаем голами, то побеждаем. Вы все увидели второй, третий периоды, мы играли в нашу игру, звенели перекладины, штанги. Это делает команду сильнее, в плей-офф надо сражаться, ответственно относиться ко всем голевым моментам".

"У соперника сильная команда, быстрая, они играют в пасик, а мы в голик. Весь сезон работали для того, чтобы преодолеть такую ситуацию. А эта грязь, надо терпеть, держать удар, не надо вестись на эти провокации", - добавил он.

Ротенберг прояснил, почему в первом периоде вратаря Никиту Серебрякова заменил Павел Мойсевич. "Серебрякову дали возможность подготовиться к следующей игре", - отметил он.

Следующий матч команд пройдет на "СКА-Арене" 3 марта.