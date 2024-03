Призер Игр будущего по спидрану отметил дружественную атмосферу на турнире

Дмитрий Малыхин переживал не только за свою команду, но и за соперников

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Участник команды Cheaters, ставшей третьей на соревнованиях по спидрану на Играх будущего в Казани, Дмитрий Малыхин переживал не только за свою команду, но и за соперников, поскольку на турнире сложилась очень дружественная атмосфера. Об этом он рассказал ТАСС после финала соревнований.

Первое место на турнире заняла команда SpeedRussians. На второй строчке расположился коллектив Moonshiners.

"Напряжение было невероятное. В последней игре "Dark Souls 3" наш партнер по команде и участник Moonshiners практически одновременно убили финального босса. Разница была полсекунды, когда мы увидели это на итоговой таблице, просто не могли понять, как такое могло произойти. Очень переживал и за свою команду, и за соперников, потому что на турнире сложилась очень дружественная атмосфера. Конечно, всегда хочется быть лучшими, и второе место было так близко, но мы рады тому, чего добились", - сказал он.

"Сложнее всего мне далась первая игра - "Earthworm Jim". Я, наверное, уделил ей меньше всего времени и не очень доволен результатом. В следующий раз нужно готовиться лучше. Другие две игры прошел довольно хорошо. Сегодня играли в "Battletoads", я был удивлен, что занял первое место в группе и второе в общем зачете. Уровень игроков очень высокий. Многие нервничали из-за того, что все участники сидят рядом друг с другом. Мне же, наоборот, было легче, потому что так я мог корректировать свою стратегию, понимал, что где-то мне нужно рискнуть и ускориться, а где-то могу идти медленнее, но аккуратнее. Мне было так даже интереснее, следить еще и за соперниками", - добавил спортсмен.

Соревнования по спидрану проходили с 28 февраля по 1 марта. В турнире участвовало восемь команд из трех спортсменов, которые соревновались в разных видах программы: Retro PC, Modern PC и Retro Console. Участники играли в следующие игры: Retro Console - "Earthworm Jim", "Streets of Rage 2" и "Battletoads"; Retro PC - "Max Payne 2: The Fall of Max Payne", "Grand Theft Auto: Vice City" и "Shrek 2"; Modern PC - "Cuphead", "HITMAN 3" и "Dark Souls 3".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.