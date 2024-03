Участник Игр будущего из Бразилии отметил, что языковой барьер не мешал команде на турнире

В одной команде выступали спортсмены из Бразилии. России и Латвии

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Участник команды Dragonspeed, приехавший на соревнования по спидрану на Играх будущего в Казани из Бразилии, Тьяго Гуэдес де Моура столкнулся с языковым барьером, поскольку в одном составе с ним были спортсмены из России и Латвии. Однако это не мешало им на турнире, рассказал спортсмен ТАСС.

Победителем соревнований стала команда SpeedRussians, второе место занял коллектив Moonshiners, третье - Cheaters. Команда Dragonspeed стала седьмой.

"Все три участника нашей команды из трех разных стран. Сначала нам было непросто из-за языкового барьера. Я говорю только на португальском и английском, но мы прошли через все трудности. Мои партнеры по команде очень приятные ребята, у нас не возникало никакого недопонимания. Билли (Данил Афанасьев, участник команды из России - прим. ТАСС) - также мой сосед по комнате в Казани, он делает все возможное, чтобы нам было комфортно общаться. Если он не знает, как сказать что-то на английском, использует переводчик, чтобы мы могли обменяться опытом и впечатлениями", - рассказал он.

"Конечно, приехать из Бразилии в Россию, чтобы принять участие в соревнованиях - это совершенно новый опыт для меня, полное погружение, гораздо большее напряжение. Но самое важное в спидране - это понимать, что если что-то пошло не по плану, то в этом нет ничего страшного, нужно собраться и продолжать. В конце концов, мы соревнуемся не друг против друга, каждый соревнуется сам с собой. Потому что все, что происходит в видеоигре, зависит не от соперников, а от нас самих. Нужно помнить об этом", - добавил спортсмен.

Соревнования по спидрану проходили с 28 февраля по 1 марта. В турнире участвовало восемь команд из трех спортсменов, которые соревновались в разных видах программы: Retro PC, Modern PC и Retro Console. Участники играли в следующие игры: Retro Console - "Earthworm Jim", "Streets of Rage 2" и "Battletoads"; Retro PC - "Max Payne 2: The Fall of Max Payne", "Grand Theft Auto: Vice City" и "Shrek 2"; Modern PC - "Cuphead", "HITMAN 3" и "Dark Souls 3".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают свыше 2 тыс. человек из 107 стран.