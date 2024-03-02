Футболист "Монако" Головин считает, что команда была ближе к победе в матче с ПСЖ

Встреча завершилась со счетом 0:0

ТАСС, 2 марта. Матч между "Монако" и "Пари Сен-Жермен" в 24-м туре чемпионата Франции по футболу получился динамичным и равным, однако игроки "Монако" были ближе к победе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

Встреча между "Монако" и ПСЖ прошла 1 марта и завершилась со счетом 0:0. На 25-й минуте гол забил нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер, однако взятие ворот было отменено после вмешательства видеоассистента рефери.

"Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов, - сказал Головин. - Надо сказать, что здорово сыграли вратари, наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен-Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании, в той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло".

"В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом, однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше", - добавил полузащитник.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции с 55 очками, "Монако" - третий, команда набрала 42 очка. В следующем туре "Монако" на выезде сыграет со "Страсбуром" 10 марта, ПСЖ в этот же день примет "Реймс".