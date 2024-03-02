Команды Щербаковой и Туктамышевой лидируют после двух видов на Кубке Первого канала

На турнире в Санкт-Петербурге с короткими программами выступили спортивные пары и танцевальные дуэты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Команды олимпийской чемпионки Анны Щербаковой и чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой делят первое место после двух видов программ в первый день Кубка Первого канала по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В танцах на льду первыми стали представители команды Щербаковой Александра Степанова и Иван Букин, набравшие 89,53 балла и принесшие команде 10 очков. Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин из команды Елизаветы Туктамышевой (85,40 балла, 9 очков). Третьими стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный из команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой (84,00; 8).

В соревнованиях спортивных пар первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из команды Туктамышевой (80,70, 10). Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (78,96, 9), спортсмены представляют команду Щербаковой. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков из команды Загитовой стали третьими (78,28, 8).

Позднее в субботу состоятся соревнования на сложность элементов, а также короткие программы в мужском и женском одиночном катании. Произвольные программы команды покажут 3 марта.