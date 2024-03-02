Ковальчук вошел в состав "Спартака" на второй матч серии плей-офф КХЛ с "Северсталью"

Нападающий не попадал в состав столичной команды с 17 февраля, в матче против "Ак Барса" он получил небольшое повреждение

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающий Илья Ковальчук вошел в состав московского "Спартака" на второй матч серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой "Северсталью". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Встреча пройдет в субботу на арене "Мегаспорт" в Москве и начнется в 17:00 мск.

Ковальчук не попадал в состав "Спартака" с матча регулярного чемпионата с казанским "Ак Барсом" (0:3), который прошел 17 февраля. Последние встречи регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за микротравмы. Перед стартом плей-офф Ковальчук рассказал журналистам, что полностью готов к игре. В текущем сезоне 40-летний форвард провел 20 игр, забросив 4 шайбы и сделав 4 результативные передачи.

Ковальчук заявлен в тройке с Михаилом Мальцевым и Анселем Галимовым. Защитника москвичей Егора Савикова, игравшего в первом матче, заменил Джозеф Кин. Второй матч серии пропустит нападающий красно-белых Егор Филин.

В первом матче серии до четырех побед "Спартак" дома обыграл "Северсталь" со счетом 3:2.