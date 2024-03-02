ЦСКА в добавленное время упустил победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе ЦСКА гол забил Тамерлан Мусаев (81-я минута). У "Оренбурга" отличился Матиас Перес (90+4).
Впервые с июля в стартовом составе столичной команды вышел защитник Игорь Дивеев. Спортсмен летом перенес операцию на голеностопе.
В матче первого круга, который состоялся 25 августа в Оренбурге, команды также не смогли выявить победителя - 1:1.
ЦСКА идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 19 играх. "Оренбург" не может одержать победу в чемпионате Росси на протяжении 9 матчей (5 ничьих, 4 поражения) и занимает 14-ю строчку с 15 очками.
В следующем туре подопечные Владимира Федотова 8 марта на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", "Оренбург" 10 марта примет калининградскую "Балтику".
1
"Краснодар"
18
11
5
2
38
28
14
14
2
"Зенит"
18
11
3
4
36
35
17
18
3
"Динамо"
18
8
8
2
32
29
22
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Крылья Советов"
19
8
5
6
29
36
29
7
7
ЦСКА
19
7
8
4
29
32
25
7
8
"Рубин"
18
8
4
6
28
17
21
-4
9
"Пари НН"
18
7
3
8
24
15
16
-1
10
"Ростов"
19
6
6
7
24
26
29
-3
11
"Факел"
18
5
6
7
21
15
19
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
18
4
5
9
17
18
23
-5
14
"Оренбург"
19
3
7
9
16
20
29
-9
15
"Балтика"
18
3
4
11
13
12
24
-12
16
"Сочи"
18
3
2
13
11
17
31
-14