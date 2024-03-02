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Футбол в России

ЦСКА в добавленное время упустил победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

Встреча в Москве закончилась со счетом 1:1

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе ЦСКА гол забил Тамерлан Мусаев (81-я минута). У "Оренбурга" отличился Матиас Перес (90+4).

Впервые с июля в стартовом составе столичной команды вышел защитник Игорь Дивеев. Спортсмен летом перенес операцию на голеностопе.

В матче первого круга, который состоялся 25 августа в Оренбурге, команды также не смогли выявить победителя - 1:1.

ЦСКА идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 19 играх. "Оренбург" не может одержать победу в чемпионате Росси на протяжении 9 матчей (5 ничьих, 4 поражения) и занимает 14-ю строчку с 15 очками.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова 8 марта на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", "Оренбург" 10 марта примет калининградскую "Балтику".

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