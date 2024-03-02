"Салават Юлаев" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Трактором"

Второй матч серии завершился победой уфимского клуба со счетом 4:1

ТАСС, 2 марта. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 обыграл челябинский "Трактор" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 522 зрителей.

В составе победителей голами отметились Александр Хмелевский (12-я минута), Джошуа Ливо (28, 37) и Данил Башкиров (60). У проигравших отличился Виталий Кравцов (16). В середине третьего периода между игроками прошла драка, которая привела к еще двум потасовкам. За это время игра не была возобновлена.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. В первом матче, который также прошел в Уфе, "Трактор" победил соперника со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет 4 марта в Челябинске.

"Салават Юлаев" занял третье место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Трактор" завершил турнир на шестой строчке. Команды в четвертый раз встречаются в плей-офф КХЛ - дважды победил "Трактор" (сезоны-2017/18 и 2021/22), один раз сильнее оказался "Салават Юлаев" (2020/21).