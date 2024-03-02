Нападающий "Вашингтона" Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ

Россиянин обратился к программе помощи игрокам НХЛ 6 февраля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года российский нападающий Евгений Кузнецов, выступающий за "Вашингтон", завершил участие в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что форвард получил разрешение возобновить тренировки вместе с командой, однако пока не может принимать участие в матчах.

Кузнецов обратился к программе помощи игрокам НХЛ 6 февраля, она помогает в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В текущем сезоне 31-летний хоккеист провел 43 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду он выступает с 2014 года. В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017).

В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги. В январе текущего года сообщалось о включении в программу помощи игрокам НХЛ российского нападающего "Колорадо" Валерия Ничушкина.