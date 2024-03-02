Загитова рада, что выбрала в команду на драфте Кубка Первого канала молодых фигуристов

По словам капитана команды "белых", она тщательно готовилась к выбору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Капитан команды "белых" на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Санкт-Петербурге олимпийская чемпионка Алина Загитова довольна своим выбором на драфте, поскольку собрала молодых и заряженных на победу спортсменов. Об этом она заявила на пресс-конференции.

После первого дня соревнований лидирует команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой - 63 балла после пяти видов. На втором месте идет команда Загитовой (55 очков), на третьем - команда чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой (53).

"Все спортсмены молоды, все борются - один за всех, и все за одного, все на максимуме своих возможностей действуют, и это не может не радовать. По-моему, сегодня была потрясающая атмосфера, - сказала Загитова. - Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно двигается вперед, что показывает и этот турнир в частности".

Загитова рассказала, по какому принципу набирала спортсменов в команду "белых": "Выписывала определенные баллы каждого спортсмена за короткую и произвольную программы, учитывала их рейтинг по чемпионату России, и насколько все пришли в форму к этому старту. В ходе жеребьевки тактика чуть-чуть менялась, но я подобрала команду, и считаю, что она хорошая, молодая, заряженная на победы".

Тактику на соревнования Загитова и ее команда принимали коллегиально. "Мы начали обсуждения в автобусе, потом пришли в мой номер, чтобы никто не подслушивал, и продолжили обсуждать там, - отметила фигуристка. - Все выдвигали свою тактику, и я пыталась ко всем прислушаться, спрашивала у тренеров, насколько готов спортсмен. А затем все коллегиально обсудили и пришли к общему знаменателю".

В воскресенье фигуристы продемонстрируют произвольные программы, также пройдут конкурс капитанов и челлендж с болельщиками.