Песков поприветствовал участников шахматного турнира "Аэрофлот опен" в Москве

Турнир "Аэрофлот опен" пройдет в Москве 3-7 марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Международный шахматный турнир "Аэрофлот опен" в Москве подарит участникам возможность сразиться со звездами шахмат и заявить о себе. Об этом заявил председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, текст приветственного письма которого участникам турнира предоставили ТАСС в ФШР.

"Приветствую участников и гостей фестиваля "Аэрофлот опен - 2024" и поздравляю всех любителей шахмат с возрождением одного из значимых турниров в России. В 2004 году фестиваль был внесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников-гроссмейстеров. Искренне рад, что традиция продолжена, за что выражаем благодарность "Аэрофлоту", убежден, что и нынешнее мероприятие подарит участникам уникальную возможность состязаться с признанными звездами шахматного спорта, а юным шахматистам - заявить о себе. Желаю фестивалю долгой и активной жизни, а его гостям - высоких результатов, благополучия и всего самого доброго", - говорится в сообщении Пескова.

Турнир "Аэрофлот опен" пройдет в Москве 3-7 марта, он проводится с 2002 года. В 2004 году соревнования попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире. Проведение соревнования приостановили в 2021 году в связи с пандемией коронавируса. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, из которых победитель получит 3 млн рублей. В детском турнире призовой фонд равен 1 млн рублей.