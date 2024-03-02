Московское "Динамо" победило минское "Динамо" в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло минское "Динамо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 263 зрителей.

Заброшенные шайбы у победителей на счету Эрика О'Делла (2-я минута), Дмитрия Рашевского (42 и 60) и Артема Ильенко (44). У проигравших гол забил Вадим Мороз (17).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0. Изначально серия должна была начаться 1 марта, однако позднее ее начало перенесли на день. Дело в том, что вторая игра должна была пройти на домашнем стадионе бело-голубых 3 марта, в этот же день "ВТБ-Арена" должна принять матч 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Локомотивом". В связи с этим начало серии было перенесено на день, вторая игра пройдет 4 марта в Москве.

Московское "Динамо" стало победителем регулярного чемпионата КХЛ. Минская команда заняла восьмое место в Западной конференции. Клубы во второй раз встречаются между собой в плей-офф КХЛ, ранее они пересекались друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне-2011/12. Тогда серия завершилась в пользу московского "Динамо" (4-0).