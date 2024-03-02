"Автомобилист" одержал вторую подряд победу над "Ак Барсом" в серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский клуб победил в гостях со счетом 4:0

ТАСС, 2 марта. Казанский "Ак Барс" со счетом 0:4 уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 8 457 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Джесси Блэкер (21-я минута), Сергей Широков (23), Брукс Мэйсек (44) и Анатолий Голышев (45). Первый матч с 30 ноября провел чешский нападающий "Ак Барса" Дмитрий Яшкин.

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов провел 700-й матч в КХЛ. Он стал четвертым тренером в истории лиги, который преодолел данную отметку. Ранее это удалось Олегу Знарку, Владимиру Крикунову и Дмитрию Квартальнову.

"Автомобилист" повел в серии до четырех побед со счетом 2-0, екатеринбургская команда выиграла первый матч серии в Казани - 2:1. Третья игра пройдет 4 марта в Екатеринбурге.

В завершившемся регулярном чемпионате "Ак Барс" занял в турнирной таблице Восточной конференции четвертое место, "Автомобилист" - пятое. Команды встречаются в плей-офф КХЛ во второй раз, в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне-2014/15 победу одержал "Ак Барс" (4-1).