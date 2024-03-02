"Локомотив" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 2 марта. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в Ярославле в присутствии 7 377 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Елесин (37-я минута) и Денис Алексеев (40). У проигравших отличился Даррен Диц (13).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. В первом матче серии в Ярославле победу одержал ЦСКА (4:0). Следующая игра пройдет 4 марта в Москве.

"Локомотив" по итогам регулярного чемпионата занял третье место в таблице Западной конференции. ЦСКА завершил турнир на шестой строчке. В последних трех розыгрышах плей-офф ЦСКА и "Локомотив" встречались трижды - один раз в первом раунде и дважды во втором. Армейцы во всех трех противостояниях оказались сильнее.