Игрок "Динамо" Рашевский считает, что в плей-офф КХЛ все решает дисциплина

Московская команда в субботу со счетом 4:1 обыграла минское "Динамо" в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Дисциплина решает исход в играх плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Динамо" Дмитрий Рашевский.

Московская команда в субботу со счетом 4:1 обыграла минское "Динамо" в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

"Мы ожидали, что будет тяжелая игра от ножа, соперник был очень быстрый, - заявил Рашевский. - Это был не самый лучший наш матч, можно было где-то сыграть поспокойнее. Но это все-таки первая игра плей-офф, было все на нервах, хорошо, что выиграли. Мы были готовы к большим скоростям и силовой борьбе, ничего нового не видели".

"В третьем периоде не было мыслей, что все идет к овертайму, мы действовали строго по плану, а правильное выполнение тренерской установки приводит к голам. Недооценки соперника точно не было, перед нами стояла задача не паниковать и не выходить с настроем всех разорвать. Наоборот, надо было выходить без мандража. А в плей-офф все решает дисциплина, и победит тот, кто играет строже", - добавил нападающий.

Вторая игра серии пройдет 4 марта в Москве.