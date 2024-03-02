Нападающий "Динамо" О'Делл надеется отрастить гигантскую бороду к финалу плей-офф КХЛ

В стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против минского "Динамо" бело-голубые победили со счетом 4:1

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Канадский нападающий московского "Динамо" Эрик О'Делл надеется, что к концу плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отрастит гигантскую бороду. Об этом О'Делл рассказал журналистам.

В стартовом матче серии первого раунда плей-офф между московским "Динамо" и "Динамо" из Минска российская команда одержала победу со счетом 4:1. О'Делл стал автором первой заброшенной шайбы в матче. Нападающий "Динамо" вышел на первый матч плей-офф с солидной бородой, которая вырастает у постоянно бреющихся в регулярном первенстве хоккеистов только к финалу плей-офф.

"Я продолжу ее отращивать и надеюсь, что к финалу она будет просто гигантская. Но уверен, что наш сегодняшний соперник в следующем матче будет играть очень агрессивно", - сказал О'Делл.

"Мы перед матчем знали, что сегодняшний соперник очень хорошо атакует, не раз встречались с этой командой в регулярном чемпионате и были готовы к действиям их игроков. Я всегда стараюсь играть так же эффективно, как и сегодня, но уверен, что и такие игроки, как [Никита] Гусев, [Джордан] Уил и [Бреннан] Менелл, обязательно еще покажут себя в плей-офф. Не нужно делать каких-то выводов по первой игре, мы понимаем, что в плей-офф любой соперник представляет угрозу, что говорят и результаты других матчей, в которых побеждали гости", - добавил нападающий "Динамо".

Второй матч серии до четырех побед пройдет 4 марта в Москве.